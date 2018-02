Globo vai bem em Floripa e Record, no PA Os dados de abril do Painel Nacional de TV do Ibope indicam que Goiânia, onde a Globo plantou um dos polos da atual novela das 9, é a região onde a emissora tem sua menor audiência no País (10,4 pontos). Mesmo assim, a Globo é líder no pedaço, que, no mapa do SBT, representa seu melhor ibope nacional (8,4 pontos). Já a Record tem em Belém (PA) sua audiência mais alta (9,5 pontos). Goiânia é também a região do País com menor audiência de TV paga (7,1 pontos). Do outro lado da linha, a Globo tem em Florianópolis (19,9 pontos) sua melhor audiência nacional. Lá, Record, com 2,9 pontos, e SBT, com 1,8, têm recorde negativo.