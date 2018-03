Globo TV Sports quer comercializar outros esportes Depois do nosso famoso futebol, a Globo TV Sports, distribuidora internacional da Globo de conteúdos esportivos, quer crescer na comercialização de outros esportes. A distribuidora, que faz um ano em outubro, já vendeu conteúdo para mais de 125 países em feiras internacionais, entre eles: EUA, França e Itália. Apesar de um extenso catálogo de produtos, o forte mesmo do negócio é o futebol. O pacote Brazilian Magic Football, que engloba mais de 70 partidas de campeonatos, como o Paulista e o Brasileiro, é o mais procurado pelos compradores. Os jogos são narrados e comentados em inglês. A CCTV-5, maior canal esportivo chinês, é uma das compradoras desse pacote. O Clube dos 13 participa da divisão dos lucros da venda dessas partidas. A distribuidora aguarda agora a Sportel, grande feira do segmento esportivo que será em Mônaco, em outubro. A Globo TV Sports investirá na divulgação de modalidades como futsal, competições de Stock Car, vôlei de praia e maratonas como a de São Silvestre, que fazem parte de seu catálogo, mas ainda não conquistaram o mercado internacional.