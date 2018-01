Globo troca Alemanha por Chile em novela Dênnis Carvalho, Maria Adelaide Amaral e o staff da próxima novela das 7 da Globo chegaram a viajar para a Alemanha em busca de locações para cenas iniciais, no ano passado, a convite do antigo cônsul do país no Rio, entusiasta das nossas novelas e casado com uma brasileira. Na troca por novo cônsul, no entanto, a ideia arrefeceu. A Globo então encontrou no Chile o cenário internacional que lhe cabia bem no bolso e no enredo de Sangue Bom. A sugestão pelo país vizinho veio da própria autora e foi bem recebida pela direção da emissora, assim como pelo cônsul do Chile, com quem ela conversa após o carnaval, sobre vinhedos, lagos, estações de esqui e possíveis locações.