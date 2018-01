Globo tira 'Dois Irmãos' da gaveta A adaptação de Dois Irmãos, obra de Milton Hatoum cujos direitos já foram renovados pela Globo por mais de uma vez, é prioridade na fila de projetos que aguarda pelo diretor Luiz Fernando Carvalho depois que Meu Pedacinho de Chão acabar. Há cerca de um ano, ele contava com o Ok de Wagner Moura para viver o protagonista, e também de Eliane Giardini. Mas, como cada um assumiu outros compromissos, a produção da série demorou a vingar. Agora, tudo será reconversado. Antonio Fagundes, que fecha a novela das 6 com o diretor, é outro visado para o elenco. O título terá oito episódios e deve ir ao ar em 2015, ano do cinquentenário da Globo.