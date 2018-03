Globo tira Didi e Cassetas do ar A Globo confirmou para a programação de 2013 o fim dos programas Casseta & Planeta e A Turma do Didi. Os artistas continuarão contratados pela emissora, mas sem seus respectivos programas. Em busca de renovação no seu repertório, a emissora está de olho em Marcelo Adnet - o contrato com a MTV está para vencer.