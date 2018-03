Globo tem pior ibope nacional de sua história A Globo fechou fevereiro com a pior média de audiência no País, desde que o Ibope mede os números pelo Painel Nacional de TV, o PNT. Registrou 16,8 pontos, uma queda de 2% em relação a janeiro (17,1 pontos) pelo mesmo PNT. O número de televisores ligados no País também despencou 2%, indo de 41 para 40 pontos porcentuais. A Record obteve 5% de ganho no período, indo de 6,3 (janeiro) para 6,6 (fevereiro), o que é atribuído à boa performance da minissérie Rei Davi. Assim como a Globo, SBT e Band também caíram - respectivamente de 5,7 para 5,3 pontos e de 2 para 1,9. Coincidência ou não, todos os canais que investiram em carnaval caíram no PNT em fevereiro.