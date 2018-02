Globo retoma planos para 'Dois Irmãos'

Desde que foi sugerida pelo diretor Luiz Fernando Carvalho, Dois Irmãos já teve seus direitos de adaptação comprados pela emissora e renovados uma vez. Em julho, esses direitos expiram novamente e devem ser mais uma vez renovados.

Assim indicam as previsões da agenda de Wagner Moura, que gosta muito da obra e já se prontificou em viver os gêmeos do enredo. A retomada de Dois Irmãos, plano que habita as ideias de Carvalho há mais de quatro anos, esfria as chances de uma 2ª temporada de Suburbia,série do diretor em 2012.