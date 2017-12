Globo resgata veteranos da Tupi em série

7 anos completa o Megapix, canal de filmes de pacotes básicos, coirmão da Rede Telecine, da qual herda os títulos após a temporada de lançamento de cada um na TV paga

Paulo Bonfá passa a apresentar seu Fox para Todos à meia-noite, a partir desta segunda-feira, na Fox Sports. Na ocasião, os convidados serão o músico Jair Oliveira e o jogador de futebol Junior Moraes.

Sabrina Sato passou mais de 24 horas com os soldados da Marinha, no Rio. Comeu o que eles comem, dormiu onde eles dormem, cantou hino e se submeteu ao mesmo treinamento dado a eles. A missão faz parte da edição de 1.º aniversário de seu programa na Record, no ar hoje.

O Prêmio Multishow 2015 avisa que já está no ar a votação para a 2.ª fase da premiação, quando é possível apostar nos artistas que receberam mais indicações na primeira fase. Vale pelo site (premiomultishow. com.br) e pelo aplicativo Prêmio Multishow 2015 (disponível na AppStore e Google Play Store).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais magro, Fernando Rocha se adequou como ninguém ao programa que apresenta, o Bem Estar. Com esse crédito, o jornalista participa do 14.º Fórum de Profissões do Colégio São Luiz, dia 9 de junho, em São Paulo.

... Na palestra Saúde, Na Medida Do Possível, Fernando Rocha falará sobre temas de sucesso no Bem Estar, como o tempo ideal do banho perfeito, início de regime, dança e vida saudável.

Ministro da educação, Renato Janine Ribeiro estará no centro do Roda Viva, da TV Cultura, ao vivo, nesta segunda-feira, às 22h.

Produção da O2 filmes para a Globo, a série Os Experientes, uma das melhores obras da TV este ano, pode ganhar 2.ª temporada. O diretor Fernando Meirelles tem pelo menos mais quatro sinopses de episódios em mãos.

Com o fim de Luz, Câmera, 50 Anos, o Profissão Repórter volta ao ar nesta terça, na Globo.