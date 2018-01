Globo resgata ibope infantil no Dia da Criança A Globo reduziu seu espaço para programação infantil, mas nem por isso deixa de adular os consumidores do futuro - nem que seja uma vez por ano. Até chamada especial foi produzida para este sábado: "Na Globo, o Dia das Crianças é o dia da família toda". A data reserva edição do Som Brasil com repertório de várias gerações, com Superfantástico, Sítio do Pica Pau Amarelo e Saci Pererê. No Estrelas, Angélica e Ingrid Guimarães recordam brincadeiras de infância. Mais tarde, Xuxa recebe a Galinha Pintadinha, atual rainha da criançada. Haverá plateia mirim no Altas Horas. E domingo, uma arca de Noé, referência a Vinicius de Moraes, dominará o Esquenta.