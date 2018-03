Globo resgata fôlego de filmes no Ibope

, série da TV Cultura que faturou o último Emmy na categoria infantojuvenil, pode ganhar 2.ª temporada. A Secretaria de Educação do governo do Estado de SP, que bancou a 1.ª temporada, tem poucas perspectivas financeiras de dar andamento ao programa, mas outra saída para tanto vem sendo negociada pelo diretor Cao Hamburger.

O próprio Cao Hamburger deu pistas de que Pedro e Bianca pode seguir adiante, durante entrevista gravada anteontem para o Roda Viva. A edição ainda não tem data de exibição.

Por falar em TV Cultura, já está no ar pelo YouTube e pelo canal Rá-Tim-Bum o clipe que celebra os 10 anos do canal pago da Fundação Padre Anchieta, com música composta pelo MC Max B.O., apresentador do Manos e Minas. Seu filho, Zion, canta a obra, em edição que conta também com o casal de grafiteiros Chivitz e Minhau.

Emerson Fittipaldi doou um capacete para o leilão do Jantar Ressoar Solidário, obra da Record, que será realizado hoje, no espaço Rosa Rosarum. O evento conta ainda com uma camisa do Palmeiras autografada por Ademir da Guia e por um quadro pintado por Ronnie Von, entre outras doações.

Ronnie Von, aliás, completa 10 anos de Todo Seu na TV Gazeta em 2015. A ocasião valerá a produção de programa especial, com provável presença de plateia. A ideia é gravar em março, no Auditório da Fundação Cásper Líbero.

A chancela de "telenovela vencedora do Emmy International" já constará da sinopse de apresentação de Joia Rara no catálogo de vendas que a Globo passa a oferecer ao mercado internacional de TV a partir de janeiro. O prêmio veio na noite de anteontem, em Nova York, quando o folhetim derrotou uma produção canadense, uma portuguesa e outra filipina.

Sem barba. Foi com novo visual e em clima de confraternização que Edir Macedo apareceu na sede da Record, ontem, em São Paulo, para almoço com vice-presidentes, diretores executivos e jornalistas. O dono da casa celebrou resultados do Jornalismo da TV e do R7.