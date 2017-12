Globo reserva 'Os Experientes' para os 50 anos

Para quem perdeu, um aviso: a série Passionais, produção da Pródigo para o canal +Globosat, já está disponível no menu do Globosat Play, plataforma sob demanda via web. O enredo tem participações de Betty Faria e Marcelo Tas.

Caiu. Foi derrubada, na Câmara dos Deputados, a emenda proposta pelo senador Romero Jucá (PMDB-RR), que obrigaria operadoras de TV paga a carregar pelo menos dois canais rurais sem custo para tais emissoras, dando a elas um status similar ao de canais como TV Senado e TV Justiça. Caiu 2. A emenda de Jucá agora será submetida ao crivo do Senado, mas a reação dos deputados alertou para o fato de canais como Rural e Terraviva serem privados, com lucro anunciado, sem perfil que configure algo como canal comunitário.

Caiu 3. Parlamentares do PV alertaram ainda para os precedentes que a aprovação da emenda causaria: se os ruralistas ganhassem o direito de ter dois canais carregados de graça e de modo obrigatório pelas operadoras de TV paga, os ambientalistas também poderiam reivindicar o mesmo.

Miguel Falabella e Cissa Guimarães, antiga dupla dinâmica do Vídeo Show, podem voltar ao programa no ano que vem. Ambos foram convidados por Boninho, que reassume o título em 2015, e já se dizem dispostos a aceitar.

Escalada para uma das próximas novelas da Globo, Maria Casadevall acabou provocando o adiamento da 2.ª temporada de Lili, a Ex, obra da O2 Filmes para o canal GNT. A continuação da série deve ficar para 2016. O Cartoon Network, canal de maior audiência individual da TV paga, lança em janeiro sua versão everywhere, o que permitirá aos assinantes acessar sua programação por meio da internet.