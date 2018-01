Globo reproduz neve de Nova York em Sampa

SuperStar estreia dia 12, agora ampliando a votação para além do aplicativo de smartphone - recurso que deu muito problema na estreia da 1.ª temporada. Agora, o público poderá votar via web, no site do GShow.

Tem mais: o SuperStar trará um ranking que exibirá as bandas mais votadas da noite. As cinco primeiras garantem a vaga para a próxima fase. No júri, saem Fábio Jr., Ivete Sangalo e Dinho Ouro Preto; entram Thiaghinho, Sandy e Paulo Ricardo.

O Disney Channel conquistou sua fatia no ranking de TV paga e se manteve em 1.º lugar no segmento, em fevereiro, entre a plateia feminina de 12 a 17 anos. O mérito coube especialmente à série Princesinha Sofia, que liderou a audiência em seu horário entre garotas de 4 a 17 anos.

O canal Curta! e a Galeria Nara Roesler firmaram uma parceria de conteúdo que prevê a exibição de programetes de até dois minutos cada um, com depoimentos de artistas visuais e curadores. São releituras de peças audiovisuais produzidas pela galeria, já no ar.

Sambas de Nelson Cavaquinho, seleções do pianista ucraniano Vladimir Horowitz, de Tom Zé e trilhas de filmes como Macunaíma são exemplos do repertório que o canal Arte 1 oferece agora pela Rdio, uma das maiores plataformas de streaming de música do mundo (www.rdio.com/people/CanalArte1/).

A volta do Pé na Cova, de Miguel Falabella, ficou para o segundo semestre. Já gravada, a nova temporada deve estrear em setembro, na Globo.

Diretor do documentário sobre Isaac Karabtchevsky que a Cultura exibe hoje, às 21h30, José Roberto Walker entrevistou o maestro em sua casa, no Rio, e garimpou fotos de seu arquivo pessoal, vídeos de várias emissoras e da própria Cultura.

Pão de queijo. Chico Pinheiro e Milton Nascimento relembram o passado em comum no quadro Outros Tempos, hoje, no programa Estrelas. Os dois conversaram com Angélica na casa do cantor sobre os idos em que Pinheiro era assessor de imprensa de Milton.