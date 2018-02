Globo repete final de 'Paraíso Tropical' em Portugal Sabe quem matou a gêmea má Taís (Alessandra Negrini) no fim de Paraíso Tropical em Portugal? O mesmo assassino que matou no Brasil, Olavo (Wagner Moura). A Globo desistiu na última hora de gravar um novo final para a trama de Gilberto Braga em exibição na rede portuguesa SIC. Para não perder a graça do ''Quem matou?'' - a novela já havia chegado ao fim no Brasil -, a Globo chegou a alardear na imprensa lusitana que a história ganharia um novo desfecho assim como fez em A Próxima Vítima, de Silvio de Abreu. Balela. A edição do capítulo final do folhetim foi exatamente igual ao exibido no Brasil, e liderou o ibope em Portugal durante seu horário de exibição, com 34,2% de participação no total de aparelhos ligados. O único diferencial foi um programete especial, de 40 minutos, com entrevistas com atores, diretores, autores e bastidores das gravações de Paraíso, exibido no dia seguinte ao capítulo final. Segundo a Globo, a novela segue sua carreira internacional a partir de janeiro, quando será colocada à vendas no Natpe, a principal feira das Américas, que ocorrerá em Las Vegas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo