Globo reforma e redistribui suas chamadas

E Christiane e Lilia se divertiram ao verem as versões hispânicas das personagens que aqui consagraram.

Regina Duarte aponta o alto número de personagens nas novelas atuais como um fator que tem arrefecido a paixão do público pelo gênero. A atriz defende a tese na série Damas da TV, no ar hoje, às 21 h, pelo Viva.

Diz Regina: "Quando os personagens são excessivos, há um esfarelamento da proposta. O público quer criar intimidade com meia dúzia. A telenovela precisa de aconchego, precisa despertar afeto e cumplicidade. Quando tem gente demais, você não sabe para onde olha".

Um dos Homens Gourmet, programa que compõe a bem-sucedida lista de atrações culinárias do canal Bem Simples, Carlos Bertolazzi dá aula no Ateliê das Ideias, escola gastronômica do Rio, no dia 24. Em foco, a cozinha italiana.

Diego Castellari, que por 11 anos esteve no Auto Esporte, da Globo, está à frente do Super Máquinas, programa a ser apresentado via web (www.supermaquinas.com) com vídeos no YouTube.

Por falar em YouTube, o canal da Parafernalha, alvo de mais de 200 milhões de visualizações, põe no ar hoje uma entrevista em que Felipe Neto interpreta um jornalista preconceituoso ao fazer perguntas infames ao deputado Jean Willys (PSOL-RJ).

Orlando Duarte, que cobriu todas as Copas do Mundo desde 1950, lança o livro Paixão - O Brasil de Todos os Mundiais. Amanhã, no Museu do Futebol.

Aí estão Val Marchiori e Daniela Albuquerque, em cena e figurino triviais de seus cotidianos. A pedido da "mulher rica", a apresentadora e primeira-dama da RedeTV! foi à casa da socialite para conhecer sua governanta, Fábia. No ar dia 19, no Sob Medida, às 23 h.

Jô Soares só aparecia para anunciar seus convidados pouco antes de ir ao ar. Agora, a primeira chamada entra perto do Jornal Nacional. Para a faixa matutina, quando a concorrência é maior, um apresentador anuncia o outro, do Bom Dia Brasil ao Encontro com Fátima. E O Cravo e a Rosa mereceu a edição de um clipe com a canção que inspira o nome da novela do Vale a Pena Ver de Novo. Não são casos isolados. As chamadas da programação da Globo são, aos olhos do telespectador, a marca mais evidente de que o time mudou no alto comando da casa. A política pede que no lugar do padrão de antes sejam criados anúncios personalizados para cada programa.