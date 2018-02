Globo reforça chamadas de 'Em Família'

'I'll survive' by Rafinha Bastos: como quem sabe rir de si, o humorista entoa o emblemático refrão nas chamadas já gravadas pela Band para anunciar sua presença no comando do Agora É Tarde, a partir de março.

A propósito, Rafinha está animado com a nova missão. Já tem definidas as equipes de roteiristas e de produção, mas ainda acerta os últimos detalhes com elenco e banda que o acompanharão em cena.

Um corte de áudio subitamente tomou a transmissão ao vivo do Big Brother Brasil 14, anteontem, na sessão que o Multishow exibe após a edição diária da Globo. Os brothers conversavam abertamente sobre "tomar bomba", na contramão das recomendações médicas, e chegaram a dar fartas dicas de como ampliar os músculos em curto prazo. A Globo alega que houve só um problema técnico, nada de censura.

Terezinha! Gravado em 1988, uma edição do Cassino do Chacrinha especial de carnaval ganha espaço no canal Viva no dia 16, domingo, às 19h45. Lá estão Neguinho da Beija-Flor, Alcione e Jair Rodrigues, mas também Titãs, ainda com Arnaldo Antunes, Ultraje a Rigor, Guilherme Arantes e Fundo de Quintal, com Arlindo Cruz.

A morte de Eduardo Coutinho motiva mudança na programação da Globo nesta madrugada, com a exibição de Edifício Master, documentário do cineasta, vencedor do Festival de Gramado 2002: vai ao ar após o Corujão do Esporte.

Marcelo Rezende confirmou no ar, ontem, o que muitos já sabiam: Luiz Bacci substituirá Geraldo no Balanço Geral. O fato ainda era tratado com suspense. Geraldo comandará o Domingo da Gente.Enquanto a terceira temporada de Hannibal, prevista para 10 de março, não chega, o AXN fará uma maratona no dia 15 deste mês.

Tipo gente grande. É com conhecimento de causa que Dani Gracindo comanda a nova série do Canal Brasil, Pequeno Cineasta, com direção de Walter Lima Jr. Lá estão curtas produzidos por crianças na oficina homônima pilotada por ela, herdeira de Gracindo Jr. e Débora Duarte. Estreia neste sábado, às 18h30. E tem mesa-redondinha de cineastas mirins.