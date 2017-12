Globo reedita 'Serra Pelada' para virar série

Apesar de ter dominado as redes sociais quando estava no ar, a final do The Voice Brasil, na noite de quinta, marcou 27 pontos no Ibope, apenas um a mais do que a média. Cada ponto equivale a 62 mil lares.

Enquanto não sai o longa sobre o Porta dos Fundos, os atores do canal de humor Marcos Veras, Luis Lobianco e Letícia Lima atuarão juntos no filme Um Homem entre Abelhas, escrito e protagonizado por Fabio Porchat, colunista do Caderno 2.

Previsto para ser rodado em março de 2014, o longa conta a história de um homem que passa a não enxergar mais as pessoas à sua volta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outro mistério ronda a terceira temporada de Revenge, interrompida na semana passada, quando a protagonista Emily Thorne (Emily Van Camp) levou um tiro em um barco. Nas chamadas da continuação da série, prevista para o início do ano que vem, ela aparece em um hospital e sem memória. A atração vai ao ar pela Sony.

Figura fácil no Manhattan Connection, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fará amanhã sua sétima participação no programa da Globo News. Segundo o apresentador Lucas Mendes, ele é o recordista de idas à atração.

Para agilizar a vida de quem quer assistir no celular ou tablet à luta do UFC 168 em Las Vegas, hoje à noite, o canal Combate criou o aplicativo +Combate, em que é possível ver a competição ao vivo. O recurso, porém, só está disponível para os assinantes da emissora.

Para quem quiser relembrar como era a atuação de Cauã Reymond no início da carreira, o Viva começa a exibir em 6 de janeiro a nona temporada de Malhação. Gravada em 2002, foi nessa fase da novela adolescente que o galã fez sua estreia na teledramaturgia.