Globo promove no DF 3º festival evangélico

'Pa-pe-pi-po-pu' - Partido dos Personagens das Piadas Populares e Públicas -, um dos especiais de fim de ano da Record, começa a ser gravado hoje. Com texto de Rosana Hermann e Antonio Guerreiro, o programa traz Cássio Scapin ligeiramente envelhecido e "engordado" pelo make up, para viver o protagonista, um professor.

E tem produção da Dois Moleques o especial Pa-Pe-Pi-Po-Pu. A Record distribuiu o seu pacote de especiais de fim de ano entre várias produtoras, endossando a política de cortar custos por meio da terceirização.

Do além. A festa de lançamento da próxima novela das 7 da Globo, de Marcos Bernstein e Carlos Gregório, será quarta-feira, no Rio, no MAM, com decoração conveniente ao título Além do Horizonte.

Além 2. O convidado passará por ambientes que incentivem a reflexão. Haverá rampa sinapses, labirinto, lounge floresta e balanços. O jardim do Parque do Flamengo ganhará iluminação especial, provocando um olhar para o horizonte.

O canal Esporte Interativo soube que foi visto por 2,9 milhões de pessoas durante a partida entre Milan e Barcelona, pela Liga dos Campeões, no na terça-feira.

O jogo que reuniu Neymar, Robinho, Kaká e Messi emplacou três hastags entre os Trending Topics Brasil e Mundo, no Twitter, graças à transmissão da TV.

É da Giros, e não da Grifa, como cá foi dito na troca dos 'Gs', a produção da série Detetives da História, exibida pelo canal A&E.

Tendo Dodô, da banda Pixote, como vítima, Serginho Groisman retoma no Altas Horas de hoje o quadro O Produtor, agora com participação dos comediantes Rudy Landucci e Marcelo Marrom. A ideia apresenta talentos já reconhecidos como se fossem novatos, submetidos à equivocada avaliação de um empresário que esnoba o entrevistado.

Atenta à plateia evangélica, naturalmente mais identificada com a Record, a Globo exibe pelo terceiro ano seguido o Festival Promessas, de música gospel. Após São Paulo e Rio, agora Brasília recebe o evento, produzido pelo DF, com parceria da Globo. A festa será em 30 de novembro, Dia do Evangélico, mas vai ao ar em 15 de dezembro, empacotada como especial de fim de ano. Sob direção de Luiz Gleiser, um palco de 24 metros de largura, com 12 de altura e 16 de profundidade ocupará a Esplanada dos Ministérios. O elenco musical é encabeçado por Aline Barros e inclui Bruna Karla, Diante do Trono, Jonas Vilar, Oficina G3 e Thalles.

Famoso quem