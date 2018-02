Globo promove 'merchandising' de TV móvel em suas novelas

O Estado procurou os autores João Emanuel Carneiro, Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, além de profissionais da Central Globo de Comunicação (CGCom), a fim de saber se as ações eram propositais ou só coincidência.

A resposta veio da CGCom, que admite se tratar de um incentivo da Globo: "A iniciativa reflete os novos hábitos de consumo de televisão, aos quais a Globo está atenta, seja levando seus conteúdos para todas as plataformas, seja mostrando como eles vão sendo consumidos de forma cada vez mais dinâmica pelos telespectadores. Todas essas novas plataformas são objeto de estudo pela emissora, que está de olho em tudo que enriquece a experiência de assistir à TV." E emenda: "É uma demostração das possibilidades proporcionadas pelo sistema de transmissão digital no Brasil. Uma delas é o sinal digital móvel que permite assistir ao sinal da TV aberta em aparelhos móveis". A projeção da indústria é fechar este primeiro semestre com 6 milhões de aparelhos (celular, GPS, PCs, tablets e miniTvs) aptos a receber o sinal da TV digital no País.

10 milhões de acessos na web é marca já alcançada pelo videoclipe As Empreguetes, criado para a novela das 7, com Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond.

Clube dos Correspondentes é programa novo em produção na Globo News para as noites de domingo, sob o comando de Leila Sterenberg. Ela acompanhou a rotina de vários correspondentes internacionais no Brasil e, a cada domingo, conversará com alguns deles em estúdio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A princípio, o Clube dos Correspondentes ficará no ar um mês, para cobrir as férias do Manhattan Connection na Globo News, a partir de 22 de julho.

Destino São Paulo, nova série da O2 Filmes para a HBO, pode ficar para o ano que vem.

A HBO anunciou ontem o início das filmagens - já nesta sexta-feira - de sua nova série, O Negócio, produção da Mixer que também ficará para 2013, no segundo semestre.

A trama conta a história de um grupo de três prostitutas que resolvem pôr em prática conceitos do marketing para alavancar os lucros.

Gordon Ramsay está de volta. O chef nada fofo volta à tela do TLC, ex-Discovery Travel&Living, pela 7.ª temporada de Hell’s Kitchen, a partir do dia 5.