Globo promete rigor na edição de 'Senhora do Destino'

Caso a emissora resistisse em modificar o conteúdo do folhetim, ele poderia ser reclassificado de 10 anos para 12 ou 14 anos e, com isso, liberado para ser exibido apenas depois das 20 horas.

Senhora do Destino é a aposta da emissora para um de seus melhores resultados de ibope no Vale a Pena Ver de Novo. No feriado do dia 21, alcançou 25 pontos de média, audiência maior do que as últimas novelas das 18 e 19 horas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.