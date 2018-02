Globo promete repor cortes de novelas em SP

8 pontos de audiência foi o saldo da Record em São Paulo, anteontem, entre 7 h e 0 h. A cobertura da greve de ônibus garantiu bons índices à emissora e à Globo. O SBT ficou em 3º lugar, com 5 pontos.

O autor Silvio de Abreu foi oficializado como líder do fórum de teledramaturgia montado pela Globo para refletir sobre novas ideias e diagnósticos no segmento de novelas e minisséries. O grupo é o único que ainda não havia começado a funcionar, entre cinco times escalados pela emissora para discutir tendências e ajustes em diferentes conteúdos.

Ailton Graça será Shana Summer, naturalmente uma homenagem a Donna Summer, em Falso Brilhante, próxima novela das 9 da Globo. Cabeleireiro gay, o personagem é uma espécie de líder comunitário na favela de Santa Tereza abrigada pela nova trama de Aguinaldo Silva.

Ainda a propósito do núcleo popular de Santa Tereza, bairro carioca onde morou por dez anos, no Rio, Aguinaldo Silva diz que não consegue chamar "favela" de "comunidade". "Comunidade pode ser qualquer lugar", disse o autor ao Estado.

Paris Avec Raí é a série de programetes que a BandSports apresentará durante o Torneio de Roland Garros, a partir deste domingo, com o ex-jogador dando preciosas dicas da cidade onde morou quando vestia a camisa do Paris Saint-Germain.

Quem quer bacalhau? O Viva exibe, nesta segunda-feira, às 20h30, a última edição do Cassino do Chacrinha inédita no canal. Gravado duas semanas antes da morte do animador, o programa foi apresentado pelo Velho Guerreiro na companhia de João Kléber. Entre as atrações, Jair Rodrigues, Rômulo Arantes, RPM e Paralamas.