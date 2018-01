Globo promete efeitos avançados em 'Tempos Modernos' Em "Tempos Modernos", novela das 19 horas que estreia na Globo no dia 11, a tecnologia dos efeitos especiais vai muito além do computador Frank, que servirá para interagir com humanos no estilo Hal, de "Uma Odisseia no Espaço". Protagonista da trama, o construtor Leal (Antonio Fagundes) terá em casa - o ultramoderno edifício Titã - um museu virtual secreto, chamado Museu do Leal, onde guardará as suas memórias. Lá, Fagundes e outros personagens ligados a Leal virarão holografia.