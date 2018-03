Globo prepara microssérie sobre Dalva de Oliveira A vida de Isaurinha Garcia era projeto de minissérie na Globo para 2010. Era. A rivalidade entre as rainhas do rádio se estendeu para a televisão. A biografia da cantora, encabeçada por Maria Adelaide Amaral, perdeu espaço para outra voz de ouro da época, Dalva de Oliveira. Com vida folhetinesca, regada a bebedeira e escândalos - calma, essa não é Maysa -, Dalva será tema de microssérie que começa a ser gravada em outubro na emissora. Com direção de Denis Carvalho, a produção de apenas cinco capítulos tem estreia prevista para janeiro.