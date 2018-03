Globo Portugal conquista 20 mil assinantes em 3 meses

Em três meses de existência, a TV Globo Portugal, parceria entre a Globo e a operadora TV Cabo, conquistou cerca de 20 mil assinantes. Apesar de a Globo Internacional estar presente em 110 países, com esse número, Portugal fica entre os cinco principais mercados em que a Globo atua - ao lado de Angola, Estados Unidos, Japão e México. O lançamento da TV Globo Portugal foi em outubro de 2007 com uma festa em Lisboa, que reuniu Thiago Lacerda, Déborah Secco e Serginho Groisman. Essa foi uma das principais iniciativas da emissora internacional no ano passado. Com uma programação que mistura atrações da TV Globo, GNT, Multishow, Globo News e Futura, o canal é focado em entretenimento, informação e esportes. Na grade, também há minisséries, humorísticos, shows, infantis, documentários e noticiários. O BBB8 está sendo transmitido ao vivo para Portugal - esta é a primeira vez que o reality brasileiro é exibido em outros países. Os programas favoritos do público são os de entrevistas como Jô, Marília Gabriela Entrevista, Estrelas e Altas Horas, já que os artistas da Globo são muito conhecidos pelas novelas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo