Globo pode transmitir resumo de telejornais para celular

A ideia é oferecer ao consumidor breves resumos de cada noticiário, por meio de download, sempre com uma apresentação de seu titular especialmente gravada para a ocasião. Sandra Annenberg, por exemplo, aparece para dizer algo como ?É o Jornal Hoje no seu celular?.

JN, 40 anos - Novas mídias à parte, um dos principais focos da CGJ para este ano está no aniversário de 40 anos do Jornal Nacional, em setembro. Primeiro programa a ser transmitido em rede nacional no Brasil, o noticiário terá direito a novo cenário - uma simulação gráfica da bancada foi apresentada à imprensa na semana passada, quando a Globo anunciou os rumos da casa para 2009, mas a reforma no JN promete ir além da fachada.

Até lá, o JN endossa a proposta, já em vigor, de incentivar o telespectador a sugerir reportagens via internet. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.