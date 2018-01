Globo pode repetir especiais de fim de ano de 2005 A Globo pode repetir boa parte de seus especiais de fim de ano de 2005 este ano. A direção da emissora já aprovou a produção de novas edições do infantil Clara e o Chuveiro do Tempo, Os Amadores, Quem Vai Ficar com Mário, com Thiago Lacerda, e Toma lá Dá cá, de Miguel Falabella. Entre eles, o mais do que confirmado na grade é Clara e o Chuveiro do Tempo, que deve começar a ser gravado no próximo mês. A sitcom Correndo atrás ainda não é certeza na grade de especiais. A emissora está analisando outros projetos também.