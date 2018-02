Globo planeja esticar Ti-ti-ti em 40 capítulos

18 pontos de média foi a audiência alcançada pelo debate com candidatos ao governo de São Paulo, anteontem, na Globo.

"O que é isso? O Mais Você copiando na cara dura o A Tarde É Sua!" Sônia Abrão, no Twitter, acusando a Globo de copiar quadro em que a apresentadora lê jornais do dia

O debate realizado anteontem pela Globo, com candidatos ao governo de São Paulo, foi marcado por problemas de áudio. Microfonia e ruídos altíssimos foram contornados por Chico Pinheiro, o mediador, que chegou a chamar o intervalo antes da hora.

Dilema de Willian Bonner no debate com presidenciáveis, hoje, na Globo: qual gravata usar, uma vez que a peça não pode ser nem vermelha (PT) nem azul (PSDB) nem verde (PV).

Assim como fez com seu pacote de futebol/2011, a Globo também abriu uma sexta cota de patrocínio para temporada 2011 de F1. As cinco habituais cotas da competição devem ser renovadas - a R$ 58,9 milhões cada -, e a sexta cota tem grande chance de ficar com uma empresa do segmento de telefonia celular.

Luiza Brunet será apresentadora da atual edição do Menina Fantástica, do Fantástico, na Globo. A partir do dia 17, Luiza vai mostrar a casa onde as 12 finalistas ficarão durante cinco semanas, e as eliminatórias do concurso.

O GNT estreia no dia 7 a versão "reality" da série de lésbicas The L Word.

Batizada originalmente de The Real L Word, a série acompanha o estilo de vida de seis americanas homossexuais que inspiraram a série da Warner.

A série S.O.S Emergência já tem data para voltar ao ar na Globo: 24 de outubro, logo após o Fantástico. Vai socorrer a emissora contra uma possível epidemia: A Fazenda 3, que estreou anteontem na Record já na liderança, com média de 20 pontos de audiência.

Araguaia, nova trama das 6 da Globo, em seu segundo dia no ar brilhou menos do que os dentes com clareamento do índio amaldiçoado da novela, Apoena. Registrou média de 21 pontos de ibope na terça, ante 26 pontos da estreia.