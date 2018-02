Globo perde, mas não para abertas O papel de algoz da audiência da Rede Globo não está entre os concorrentes de TV aberta, mas, sim, nos chamados "outros canais" - aqui compreendidos por UHF, TV paga, DVD e games -, uma vez que o número de total ligados manteve-se praticamente inalterado. Prova disso é que dados do Ibope referentes ao Painel Nacional de Televisão mostraram uma queda da emissora no comparativo entre o primeiro semestre de 2010 e o primeiro semestre deste ano, com pequeno avanço da concorrência. Assim, a audiência da Globo não foi absorvida por estes canais abertos.