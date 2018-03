Globo perde espaço para ex-sócia em Portugal Ex-sócia da Globo em Portugal, a SIC ainda é o principal canal de entrada para as novelas do plim-plim no país, mas depende cada vez menos da teledramaturgia feita sob os domínios do Projac. Há poucos meses, a SIC - Sociedade Independente de Comunicação - iniciou a produção própria de três novelas e duas séries semanais. Esse é o mote que aguarda seu diretor de programação, Francisco Penim, no 4.º encontro mundial sobre telenovela e indústria da ficção promovido pela publicação americana TV Mas em Madri, entre 5 e 6 de outubro. Por mais de duas décadas, as telenovelas da Globo garantiam liderança incontestável ao canal que as exibia em Portugal. Eis um painel que vem se transformando. A indústria da TV portuguesa tem preferido importar não mais o produto final brasileiro, mas apenas sua mão-de-obra. Outra alternativa à embalagem pronta é a co-produção com o Brasil, como ocorre agora entre a Bandeirantes e a RTP. As novelas da Globo já não despertam alarde na concorrência local, ao contrário: os portugueses têm se rendido ao prazer de apreciar enredos que lhe tragam maior identificação.