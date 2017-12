Globo perde 34% da audiência da faixa nobre desde 2004 em SP

O share, termo que representa a participação da emissora no total de aparelhos ligados, só endossa a queda. Em 2004, 59,9% dos domicílios com TV ligada sintonizaram a Globo nesse horário. Agora, até o último dia 4, essa sintonia foi de 44,1%. No momento, só Amor à Vida sustenta alguma esperança para as noites da Globo. Com novela das 6 e das 7 sem ibope que empolgue, o Jornal Nacional também perdeu plateia. Na última quarta-feira, com capítulo de Amor à Vida mais curto e já sem os efeitos da torcida corintiana para o Brasileirão, a Globo amargou 19,1 pontos de 18h à 0h. Na quinta, essa média voltou a subir, mas ainda abaixo da média do parcial de 2013, com 23,7 pontos.

TV paga. Os efeitos mais notáveis da outra ponta dessa gangorra estão nos canais pagos. O crescimento da Record é compensado pela queda do SBT. O fato novo está nos 10% de share que os canais por assinatura já alcançam hoje na faixa nobre. Não só o número de assinantes dobrou no período, como o hábito de zapear por canais pagos finalmente passou a fazer diferença para o bolo da Globo.

Um adendo sobre Olivier e seu Cozinheiros em Ação: a boa performance do programa no Ibope já lhe assegura uma 2ª temporada para o segundo semestre de 2014. As inscrições estão abertas pelo endereço gnt.com.br/cozinheirosemacao/. A final desta temporada vai ao ar no dia 19, às 20h30.

A última rodada do Brasileirão merecerá a exibição de dois jogos no sábado e de oito simultâneos no domingo, feito que o canal Première promete entregar ao assinante pela disposição de seu mosaico. Vale pela TV e pela web – para quem paga pelo menu, claro.

Sandy deu sua versão para Meu Bem Meu Mal, que foi hit na voz de Gal Costa na novela homônima. E Fernanda Torres cantou Menino do Rio, famosa na voz de Baby do Brasil em Água Viva. Foi na gravação do Altas Horas em tributo à telenovela, anteontem, em edição que só vai ao ar no próximo sábado, na Globo.

O SBT acelera o lançamento da Patrulha Salvadora, seriado que reprisa o elenco de Carrossel e que, com perdão do trocadilho, tem a missão de salvar o ibope perdido pela emissora desde o fim da novela.

