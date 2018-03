Globo perde 25% de audiência com estreia de 'A Fazenda 2'

A Globo foi a maior afetada pela estreia da segunda edição de A Fazenda, no domingo, 15, na Record. De todas as emissoras, a rede foi a que mais perdeu audiência no horário: 25% de seu público. Segundo medição do Ibope na Grande São Paulo, durante o embate, A Fazenda registrou média de 18 pontos, ante 13 pontos da Globo.

No confronto entre o reality e o Fantástico, a surra foi menor: 19 pontos para a Record, ante 15 da revista da Globo (que alcançou 20 no domingo anterior). Já diante do Domingo Maior, A Fazenda registrou média de 18 pontos, ante 13 registrados pelo filme Piratas do Caribe.

SBT e RedeTV! foram as menos afetadas pela volta do confinamento da Record. A média da emissora de Silvio Santos no horário se manteve na casa dos 8 pontos. No embate direto com A Fazenda 2, o Pânico na TV!, da Rede TV! manteve média de 10 pontos, ante 19 da Record.

Quem perdeu também com a estreia do reality show foi Gugu. Apesar da audiência de sua atração ter se mantido a mesma no horário -12 pontos - por conta da A Fazenda 2, o Programa do Gugu perdeu quase uma hora, indo ao ar na Record das 19h30 às 22h23.