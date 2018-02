Globo News terá Central da Eleição

38 pontos

de audiência foi a média de Passione, novamente, anteontem. A novela das 9 da Globo começa a ganhar fôlego em ibope.

"Alguém me atualiza? Qual é a treta do Marcelo Antony na novela (que ele quer esconder)?" Didi Wagner, do Multishow, pegando o bonde andando no Twitter

Entre os especiais de fim de ano já certos na Globo estão Roberto Carlos Especial, o Show da Virada, um especial com Chico Anysio e novidades como Batendo Ponto, sitcom que traz Ingrid Guimarães como uma secretária confusa, mas pau para toda obra.

A briga dos familiares de Ramon Valdez, que viveu o personagem Sr. Madruga no mexicano Chaves, pelos direitos de imagem do ator, já falecido, lembra, e muito, casos similares envolvendo familiares dos Trapalhões. Triste.

Os jornalistas esportivos José Trajano e Juca Kfouri, da ESPN Brasil, fizeram uma gentileza para a vizinha, a MTV. Sim, as duas emissoras ficam no mesmo quarteirão, na zona oeste. A dupla gravou uma das vinhetas de premiação do VMB.

Amaury Jr. estreia hoje em novo horário na RedeTV!, às 19 horas, com um programa especial sobre o show de Ivete Sangalo em Nova York. A atração mostra também a festança que rolou depois - e rendeu muitas fofocas - com famosos, na boate americana Lhama.

Gabriela Durlo, de A História de Ester, da Record, substituirá Tânia Khalil na peça Vamos?, de Mário Viana. Tânia está grávida.

O cantor Daniel gravou um especial para o Ensaio, da Cultura, que vai ao ar amanhã, às 23 horas.

A Record News realizará na próxima quinta-feira, às 16h30, debate com os candidatos a vice-presidente da República: Michel Temer (vice de Dilma Rousseff), Índio da Costa (José Serra), Guilherme Leal (Marina Silva) e Hamilton Assis (Plínio Arruda Sampaio).

Polícia 24 Horas, da Band, venceu anteontem Ana Raio & Zé Trovão, do SBT: no horário de confronto, o reality policial registrou média de 8 pontos, ante 6 pontos da novela do SBT.