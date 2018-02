Globo News grava projeto de José Wilker

O derrière de Paolla Oliveira continua a ser assunto na internet. Rafinha Bastos publicou em sua página no Facebook uma foto em que aparece de costas e vestindo apenas uma cueca cavada, imitando a pose da personagem de Felizes para Sempre?.

As curvas da atriz também inspiraram o evento fictício Aulão de agachamento com Paolla Oliveira, nas redes sociais. Até ontem, 20 mil pessoas haviam confirmado a presença.

O comando de Westeros, continente fictício onde se passa Game of Thrones, pode ficar nas mãos de uma mulher. É o que sugere o trailer da quinta temporada, que começa a passar na HBO este fim de semana. A série só reestreia em abril.

A mesma HBO anunciou que fará a segunda temporada de Togetherness, série que estreou este mês e conta a história de dois casais quarentões que dividem o teto.

Paulo Markun gravou ontem, no Vale do Anhangabaú, um episódio da nova fase do Arquiteturas, do SescTV. A região do centro de SP terá destaque no programa que ele dirige com Sergio Roizenblit.

Com receio de encarar ondas gigantes, a equipe do Planeta Extremo esperou 34 horas para sair de geleiras na Noruega. Vai ao ar no episódio de amanhã, na Globo.

Após cortes no Recnov, central de estúdios de dramaturgia da Record, no Rio, funcionários comentam nos corredores que não entendem como a emissora tem investido alto em Dez Mandamentos. A novela tem cenas rodadas no Chile e efeitos encomendados em um estúdio em Los Angeles, EUA.

João Doria Jr. entrevista Gloria Kalil no Show Business deste sábado, à 0h15, na Band.

Michel Teló estará no CD da trilha da novela infantil Gaby Estrella, Gloob, que sai em fevereiro.