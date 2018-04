Globo nega briga entre William Waack e editor

A Globo negou nesta quinta-feira, 30, que o jornalista e âncora do Jornal da Globo William Waack tenha trocado agressões físicas com o editor-chefe do programa, Erick Brêtas, quase uma semana depois de um atrito entre os dois. A notícia veio à tona no dia anterior à festa de comemoração dos 25 anos do jornal, na qual ambos devem se encontrar. Uma coluna da Folha de S. Paulo noticiou a briga nesta quinta como um desentendimento em relação a uma entrevista pedida por Brêtas. Waack teria se negado a realizar a tarefa e ameaçado não apresentar mais o jornal, mas teria voltado atrás após diálogo com a cúpula do jornalismo. A Globo nega veementemente tenha havido qualquer agressão entre os jornalistas. "Essa notícia é inverídica", diz a assessoria do Jornal da Globo. A assessoria de imprensa informa que está "mandando uma carta de resposta à Folha afirmando que essa notícia é inverídica." A festa dos 25 anos do Jornal da Globo será realizada na próxima sexta em uma boate de São Paulo. Leia a íntegra da nota divulgada pela assessoria de imprensa da Rede Globo: "A TV Globo esclarece que é falsa e ultrajante a nota Capacete (Outro Canal, Ilustrada, 30/08 - Folha de S. Paulo), segundo a qual o editor-chefe do Jornal da Globo, Erick Bretas, e o editor e apresentador do Jornal da Globo, William Waack, teriam trocado agressões físicas durante uma discussão na redação do Jornal da Globo. Também são falsos os motivos que teriam levado à falsa agressão. A TV Globo lamenta a falta de zelo com a apuração jornalística do autor da nota em questão, que a publicou mesmo tendo ouvido da Central Globo de Comunicação que a nota era incorreta."