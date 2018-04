Globo mostra show de Roberto Carlos com divas

Os mais afoitos, entretanto, não precisam esperar até o final de semana: grande parte da apresentação, gravada pelo público em celulares e câmeras, já está no YouTube. A noite teria seguido o rígido roteiro - que proibia até as cantoras de falarem com o público - não fosse pela entrada de quase uma dúzia de pessoas com ingressos falsos. As vendas dos 1.580 lugares se esgotou em 42 minutos, após o início das vendas. Os bilhetes fraudados passaram pelos leitores óticos da entrada e seus compradores só foram retirados da plateia poucos minutos antes do show.

Hebe Camargo abriu o show, cantando Você Não Sabe - e, ironicamente, a apresentadora do SBT será a primeira a dar as caras no especial da Globo. O vozeirão de Hebe soou poderosa como o colar de rubis com brilhantes que ela ostentava. Depois de Hebe, subiram ao palco Zizi e a filha Luiza Possi, Alcione e Wanderléa - que ganhou um buquê de rosas de um fã que burlou a segurança e entregou o mimo de joelhos à cantora.

Marília Pêra, Nana Caymmi e Ana Carolina também foram ovacionadas pela plateia. Já Nana e Ana Carolina, donas de timbres incomuns, emocionaram o público. Foi Ivete Sangalo quem convidou Roberto a entrar no palco. Sozinho, ele brincou com os convidados e, claro, disse que era uma noite de ?muitas emoções?. Ao final, as 20 divas se juntaram ao Rei e cantaram Como é Grande o Meu Amor Por Você. As informações são do Jornal da Tarde.