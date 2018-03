Globo leva Paraisópolis a Nova York

o Top 5 do CQC, seção das mais acessadas do programa na web, está sem patrocínio. A Pepsi deixou o posto. A direção comercial da Band, na figura de Marcelo Mainardi, assegura que as negociações estão avançadas com um novo anunciante.

O CQC tem fechados para esta temporada, até aqui, quatro anunciantes nas vagas de patrocinadores: Nestlé, Itaipava, Ford e Sensodine.

Zé do Caixão, segundo Emílio Surita, é o novo contratado do Pânico na Band. Suas funções por lá ainda são alvo de sigilo.

Saia justa. Jurados do Master Chef, Paola Carosella e Henrique Fogaça prepararam um almoço impecável para o lançamento da nova programação da Band, ontem, e Fogaça fez questão de dar o primeiro exemplar do prato principal ao novo astro da casa, Dan Stulbach. Teria sido perfeito, não fosse ele judeu e o menu, à base de carne de porco.

Loucas pra Casar, ainda em cartaz nos cinemas, já tem data para chegar ao menu de programas sob demanda do NOW, na NET. Com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck, o longa estará disponível a partir do dia 8.

Esta coluna trocou as datas, mas acertou a receita: o programa de Gugu na Record estreia hoje, e não ontem, como cá foi dito. O lançamento em uma quarta-feira, dia de futebol na Globo, só endossa o quanto a TV de Edir Macedo teme pela extensão dos capítulos de Império sobre o horário anunciado para o novo programa, que vai ao ar de terça a quinta-feira, às 22h30.

Glória Pires já foi má em outras novelas, mas não tão ninfomaníaca como Inês, sua personagem em Babilônia, próximo folhetim das 9. Ela transará com o motorista em meio a uma festa do marido e até em trocador de loja.

Owm. É com aplausos que Angélica se rende aos movimentos de acroyoga de Dani Suzuki, à beira da praia e sobre um pranchão. A moça fala sobre o condicionamento físico após o nascimento do filho e de sua volta à Malhação. Sábado, no Estrelas, pela Globo.