Globo leva cinema à periferia de SP

Meu amigoooo! Roberto Carlos garantiu a Amaury Jr. que come carne, sim, e se disse chateado com a polêmica sobre a Friboi, que teria lhe pagado uma fortuna, sem que ele tocasse no bife. "Fiquei muito tempo sem comer carne, mas nunca fui vegetariano, pois comia frango e peixe. Faz dois anos que voltei a comer carne vermelha." No ar hoje, à 0 h, pela RedeTV!

Ainda sobre o Rei: Roberto Carlos também disse a Amaury Jr., na entrevista que a RedeTV! leva ao ar hoje, que gravará um show em Las Vegas, nos moldes do que fez em Jerusalém. E, assim como aquele, o show será seu especial de fim de ano na Globo.

Ana Paula Padrão é nome do interesse da Band, que estaria também assediando Rachel Sheherazade, a apresentadora que motivou o Ministério Público a pedir explicações ao SBT sobre um comentário dela em defesa da ação de justiceiros no Rio.

O interesse da Band em Ana Paula é real, mas um final feliz, nesse caso, depende de ela gostar das propostas de programas que lhe foram feitas. Já Sheherazade não tem destino programado na emissora.

Escalada para a próxima novela das 6, de Rui Vilhena, Heloísa Périssé planeja deixar para 2015 a turnê paulistana de seu espetáculo, E Foram (Quase) Felizes para Sempre.

A 2ª safra de HistorietasAssombradas Para Crianças Malcriadas, série animada da Glaz Studios para o Cartoon, está saindo do forno.

Com show do Paralamas do Sucesso, o Discovery celebra 20 anos de Brasil em festa na quinta-feira, na Casa Petra, em São Paulo.

Edu Guedes, o cozinheiro da Record, vai fazer um bico fora da TV. O moço é o novo consultor da TIM para o serviço TIM Receitas, que leva aos clientes mensagens sobre receitas e dicas de forno e fogão, por R$ 3,99 por semana.

Ao longo de 6 temporadas e agora no início da 7ª, a série Mad Men citou 83 clientes para a agência Sterling Cooper. Desses, 64 ainda existem no mundo real, 12 foram vendidas, faliram ou sumiram, e só oito foram inventadas. A conta é do site FiveThirtyEight, que fez uma lista com todos os clientes de Don Draper (Jon Hamm).