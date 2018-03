Globo leva carnaval a outros países

Pereira no armário, hoje, para desfilar pela Unidos do Cativeiro, escola de samba de Sorocaba, onde foi criado. Fará o papel de Pedrinho Salomão, ídolo local do teatro amador, que o inspirou na profissão.

Sem José Wilker, a Globo reinventa a turma de comentários e apresentação local do Oscar. Agora, Maria Beltrão, que já cumpre esse papel há oito anos, se faz acompanhar de Lázaro Ramos e Artur Xexéo.

A Globo há de esperar o fim da edição do BBB do dia para dar início à sua transmissão do Oscar, mas, como de praxe, inicia a exibição de flashes do aclamado tapete vermelho durante o Fantástico do dia.

Repórter convidado do Profissão Repórter, o francês Pierre Morel circulou pelos galpões das escolas de samba de São Paulo para entender como roda a engrenagem do carnaval. Acabou recebendo um convite da Acadêmicos do Tucuruvi para desfilar. As cenas serão inseridas na edição da próxima terça.

Aliás, o Profissão desta terça será editado de um apartamento em Madureira, donde se avista a águia da Portela e onde a equipe trabalha há um mês. O programa acompanha ainda uma escola da 5ª divisão do carnaval carioca, a Chatuba de Mesquita, na Baixada Fluminense.

Grávida de três meses, Fernanda Gentil falará sobre a prática esportiva - o que pode ou não pode - durante a gestação, no Esporte Espetacular, a partir do dia 22. O quadro acompanhará a evolução da gravidez com edições mensais.

Giovanna Lancellotti compensa a maldade de sua personagem em Alto Astral com iniciativa do bem na vida real: a atriz participa como voluntária do video Um Dia com Crohn, para ONG AMDII, sobre o dia a dia na vida de um paciente de Crohn, doença inflamatória intestinal crônica, sem cura.

Debutando. No elenco do novo Zorra, Dani Calabresa contracenou com Welder Rodrigues (o protagonista do Foca em Mim, quadro do Tá no Ar) em seu primeiro dia de expediente na Globo, anteontem. "Você entra no Projac e ganha um mapa, como se fosse a Disney", disse.