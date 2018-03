Globo leva 1 mil quilos high-tech à Patagônia

já podem ser quitados na Fundação Padre Anchieta (FPA), ou assim promete o grupo. Em comunicado distribuído ontem, a FPA (TV Cultura, TV Rá-Tim-Bum e rádios Cultura AM e FM) informou que teve seu pedido de "suplementação orçamentária" atendido pelo governo do Estado de São Paulo.

A Fundação Padre Anchieta afirmou que "vem passando por um momento de dificuldade orçamentária e financeira, pois, apesar dos ajustes feitos pela atual administração, com rigorosa racionalização e contenção de despesas, a mesma sofreu forte queda na sua arrecadação própria, face à situação econômica do País".

Tom Cavalcante reviveu os dias de Sai de Baixo ao contracenar com Márcia Cabrita na série Trair e Coçar, É Só Começar, que estreia segunda-feira, no Viva. Em determinado momento da gravação, ele chamou a atriz como "Neide", seu batismo na sitcom da Globo.

Em tempo: Márcia Cabrita, que era empregada no Sai de Baixo, agora é patroa no Trair e Coçar da TV, em par com Cássio Scapin.

Aliás, Cássio Scapin será Assis Chateaubriand, protagonista de Chatô, o Rei do Brasil, na versão da biografia de Fernando Morais em produção para o teatro. A adaptação é de Maria Adelaide Amaral, com direção de José Possi Neto.

Regina Casé participa como convidada da edição de primeiro aniversário do Navegador, programa da GloboNews, apresentado por Hermano Vianna, justamente um dos criadores do Esquenta!.A mesa de um ano do Navegador vai ao ar na próxima segunda-feira, às 21h30, com Alê Youssef, Ronaldo Lemos e José Marcelo Zacchi. Além dos apresentadores, é frequente o intercâmbio de conteúdo entre Navegador e Esquenta!, com temas debatidos lá e cá.

Passado rentável. Fábio Porchat e Miá Mello começaram a rodar, no Rio, Meu Passado Me Condena 2. É mais um derivado do título que gerou 3 milhões de espectadores nos cinemas, lota teatro e lidera, na categoria variedades, os acessos de vídeo sob demanda do NOW, na NET.