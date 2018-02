Globo lança mais de uma dezena de novos autores em curto prazo

Tem ainda George Moura (das séries O Canto da Sereia e Amores Roubados), que agora se dedica ao remake de O Rebu, novela de apenas 37 capítulos que irá ao ar após a Copa, às 23 h.

A política de renovação do time de autores de novelas em especial, principal produto da casa, demorou a vingar e agora acontece em caráter de urgência, visto que autores veteranos já não têm disposição para se dedicar ao insano trabalho demandado por uma telenovela. Manoel Carlos garante que Em Família é seu último folhetim. Gilberto Braga fará sua próxima novela em parceria com dois autores, Ricardo Linhares e João Ximenez Braga. E Silvio de Abreu, que supervisiona a estreia de Daniel Ortiz para a faixa das 19 h, se diz mais disposto a criar novos roteiristas do que a assumir uma nova novela.

Batucada. Mart'Nália visita Charles Gavin na nova temporada de O Som do Vinil, que estreia este mês, no Canal Brasil, e traça um panorama de sua carreira, desde a banda de Martinho da Villa. A direção é de Gavin e Gabriela Gastal, com produção da Samba Filmes.

Um deserto de sal é ideia cotada para locação da 2ª temporada de Animal, série do GNT licenciada pela Globo, com Edson Celulari. A 1ª safra é gravada atualmente no Sul, onde funcionavam minas de carvão.

Aliás, entre uma temporada e outra de Animal, que estreia em agosto, no GNT, Edson Celulari fará a próxima novela das 7 da Globo, com direção de Jorge Fernando.

Talento promissor em paródias na web, o humorista Rafucko busca recursos de financiamento coletivo pelo site Catarse para um talk show destinado ao YouTube. E já tem uma lista considerável de entrevistados: Laerte, Jean Wyllys, João Paulo Cuenca, Marcelo Freixo e Gregório Duvivier, entre outros.

No ranking de TV paga, a GloboNews ocupa a 20ª posição, segundo dados do Ibope em março. Está 29 degraus - e não 19, como cá foi dito na edição de sábado - à frente da Record News e 31 diante da BandNews.

A Record News ganha vantagem quantitativa quando soma seu público de TV fechada aos índices de sinal aberto, esfera onde os outros canais de notícia não trafegam.