Globo lança a novela 'O Bem Amado' em DVD

20 mil fãs é o que já conquistou a página do canal Gloob no Facebook. Destinado ao público infantil, o canal pago foi lançado há menos de 15 dias.

"E olha que o SBT foi até bonzinho com a Fátima Bernardes. Se quisesse acabar mesmo, colocava o Chaves." Tuíte do humorista Alex Paim.

Fátima Bernardes perdeu em audiência para o SBT, ontem, no terceiro dia de vida de seu novo programa na Globo. Encontro com Fátima marcou 6 pontos de média na prévia do Ibope da Grande São Paulo, ante 8 pontos do SBT. Em terceiro lugar ficou a Record, com 4 pontos.

A direção da Globo, porém, já sabia que não seria fácil romper com o hábito de anos e anos de programação infantil matinal em sua grade. E é o SBT - que mantém os desenhos animados de manhã - que está se beneficiando com o público infantil órfão das animações da Globo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enquanto Globo, SBT e Record disputavam ouro, prata e bronze no horário do novo programa de Fátima Bernardes, um empate entre as lanterninhas chamou atenção na manhã de terça-feira: a RedeTV! empatou com a Record News em 0,2 ponto no Ibope.

Parceria 1. Discovery, representada por Carla Ponte, e produtoras independentes de audiovisual se encontram nesta segunda-feira, no Hotel Newcity São Paulo, para falar de modelos de negócios em futuras e eventuais parcerias na realização de séries e documentários.

Parceria 2. A ABPITV - Associação Brasileira de Produtores Independentes - promove o encontro desta segunda como o primeiro de uma série de eventos dispostos a aproximar programadores e produtores, de olho nas verbas que o MinC dará ao setor.

A Record confirmou a exibição da cerimônia de abertura da Olimpíada de Londres em 3D pela própria TV, à seleta plateia que já dispõe de um televisor compatível para tanto.

No decorrer da Olimpíada, as salas da rede de cinema Cinépolis exibirão ao menos uma sessão diária vespertina de cenas vindas de Londres em 3D, via Record.