Globo já levou portal regional a 14 afiliadas Certa de que o Sul Maravilha já não domina o País e o consumo como em outros tempos, a Globo investe na web para fortalecer suas emissoras regionais. Em um ano, a empresa implantou portais regionais em 14 afiliadas. A ideia é somar noticiário e informações da região ao vasto conteúdo oferecido por G1 e Globoesporte.com. Segundo pesquisa do Ibope à qual o Estado teve acesso, a procura por notícias regionais já abocanhava 13% do total de usuários de internet da marca em dezembro. Neste mês, o conteúdo local teve 5,8 milhões de visitantes únicos e o de esportes regionais, 2,7 milhões. A meta do ano é levar o projeto a mais 12 afiliadas. Próxima parada: TV Mirante, São Luiz.