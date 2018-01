Globo inicia produção de novela que substituirá Sinhá Moça A Globo deve iniciar na próxima semana as gravações de O Profeta, novela que substituirá Sinhá Moça no horário. Remake do original de Ivani Ribeiro, que foi ao ar na extinta TV Tupi em 1977, O Profeta ganha releitura de Walcyr Carrasco, dono dos melhores índices de audiência no horário nos últimos anos. Boa parte do elenco já está participando desde o início do mês de workshops da novela, como aulas de dança, postura e dicção. O folhetim se passa na década dos anos 50. Entre os nomes escalados estão Thiago Fragoso, Paola Oliveira e Carol Castro, que viverão o triângulo amoroso central da trama. Carol, por sinal, será a grande vilã da história. Samara Filippo, Fernanda Souza, Juliana Didone, Maurício Mattar, Fernanda Rodrigues, Paula Burlamaqui, Vera Zimmerman e Malvino Salvador também estão confirmados no elenco. A direção-geral será de Roberto Talma. A história fala do paranormal Marcos (Thiago Fragoso), que tem visões do passado e do futuro, torna-se rico com isso, mas acaba se metendo em uma grande encrenca também. A estréia de O Profeta está prevista para 2 de outubro.