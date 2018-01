Globo inicia cinquentenário ainda este ano

Cid Moreira poderia pegar o contato de Jorge Pontual com algum conhecido, mas, em vez disso, preferiu ligar para a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), via falecomaglobonews.com.br, para elogiar o correspondente de Nova York.

Alô 2. O ex-apresentador do Jornal Nacional parabenizou Pontual por recitar o poema Gansos Selvagens, da poetisa americana Mary Oliver, no Em Pauta. "Já interpretei muitos textos de Clarice Lispector", disse Cid. "É um desafio e tanto para a cabeça e para a emoção!"

Petrônio Gontijo, atualmente na Record, ganhou belo perfil na Harold Luxury For Men, respeitável publicação de Los Angeles para o público masculino. O ator foi clicado pelo brasileiro Alex Falcão, fotógrafo da Vogue em Milão.

As pornochanchadas vão perdendo espaço na tela do Canal Brasil. A partir de segunda-feira, a emissora inaugura sua versão em alta definição, com canal HD na NET. No dia seguinte, o Canal Brasil HD chega aos assinantes de pacotes HD da Oi e da Vivo.

Osmar, a Primeira Fatiado Pão é mais um título nacional feito para a TV que vai virar longa-metragem. Vista pelo Gloob, a animação da 44 Toons recebeu aval da Ancine para captar R$ 4.350.200,00.

Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo, recebe o título de Personalidade do Ano pelo Prêmio Comunicação 2014, da Associação Brasileira de Propaganda (ABP). A entrega será na próxima quarta, no Copacabana Palace.

Susana Vieira fará par com Tarcísio Filho em Eu que Amo Tanto, série baseada no livro homônimo de Marília Gabriela. Feita para o Fantástico, Eu que Amo Tanto Assim traz Susana Vieira em um romance com um homem mais jovem, coisa que acaba em tragédia.

'The Voice' social. Assim como no The Voice, um grupo de empresários estará de costas para o palco quando Eliana apresentar em seu programa a história de alguém que merece ser ajudado, no quadro Força do Bem. A estreia, domingo, no SBT, será com Mara, catadora de papel que sofreu abuso na infância, tem cinco filhos e cuida de mais 12 menores.