Globo inclui Grammy nas exportações Vencedor do Latin Grammy Award de Melhor Álbum de MPB em 2012, o especial musical Ivete, Gil e Caetano será incluído no catálogo internacional de 2013 que a Globo lançará na Natpe, a maior feira de televisão da América Latina. O evento vai de 28 a 30 de janeiro, em Miami. Com 70 minutos, Ivete, Gil e Caetano estará disponível aos compradores internacionais em alta definição e conta com o forte atrativo no qual o Brasil tem se tornado aos olhos gringos nessa véspera de Copa e Olimpíada. Assinantes do canal internacional da Globo também terão acesso ao programa produzido pela Globo, que vai ao ar na Europa e na África nesta segunda-feira, chegando às Américas no dia 6.