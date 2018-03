Globo grava primeiras cenas de 'Ciranda de Pedra' em SP A Globo realizou, na semana passada, um encontro com o autor Alcides Nogueira para acertar detalhes da próxima novela das 6, Ciranda de Pedra, inspirada no livro homônimo de Lygia Fagundes Telles - o autor sempre afirma que não se trata de um remake da novela feita por Teixeira Filho, na mesma Globo, em 1981. A emissora também já começou a gravar as primeiras cenas da nova novela em São Paulo. Na reunião, Alcides Nogueira conversou com a Central Globo de Comunicação (CGCom) para acertar detalhes da divulgação do folhetim. Houve ainda um workshop com os atores escalados para a trama. Alguns nomes confirmados são os de Bruno Gagliasso, Marcello Antony e Paola Oliveira. Já no domingo passado, algumas cenas da novela foram gravadas em São Paulo, cenário da trama, que se passa em 1958. A maior parte da ação vai ocorrer no bairro da Vila Mariana, mas haverá outros cartões-postais na tela. "Foram feitas as primeiras gravações no centro, como na Rua Benjamin Constant, no Teatro Municipal, na Praça Ramos e na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco", conta o autor. Ele fala que outras locações serão o Parque do Ibirapuera, a Casa das Caldeiras e ruas do Jardim Europa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo