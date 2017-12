Globo grava 80 horas para série 'Impunidade'

Carrossel. Com a permanência de Jean Paulo Campos no SBT, a Record adiará, mas não enterrará de vez, a ideia do quadro infantil que ele comandaria no Domingo Show, de Geraldo Luís. A seção poderá vingar assim que surgir outra criança prodígio.

Carrossel 2. Ao abordar Jean Paulo diretamente durante o Troféu Imprensa, questionando sua ida para a Record, Silvio Santos conseguiu reverter a troca de canal do Cirilo de Carrossel. "Seu pai está aí? Depois vou conversar com ele", prometeu o patrão na ocasião.

Carrossel 3. O resultado do caso Jean Paulo é fruto de mais uma aparente brincadeira do patrão. Enquanto todo mundo acha que ele está rindo da situação, lá vai seu Silvio e toma as devidas providências.

Notícia. E Senor Abravanel, que por várias ocasiões já foi acusado de não valorizar o jornalismo, sinalizou, também no Troféu Imprensa, que vai investir mais no setor. "Esse é o futuro da TV", afirmou. Disse a Marília Gabriela e a Roberto Cabrini que quer produzir um programa de reportagem diário.

Batalha dos Confeiteiros, programa exibido pelo Discovery Home&Health no dia 15 passado, rendeu mais de 1 ponto de audiência - um feito para o segmento da TV paga, alcançado, aliás, duas vezes pelo canal, em um mês. Na ocasião, a emissora foi a mais vita da TV paga entre mulheres de 18 a 49 anos.

A direção da Globo descartou Buuu como título da novela das 7 que substituirá Geração Brasil no segundo semestre, entre outros motivos, por causa do remake de O Rebu. Acharam que seria "buuu" demais para uma mesma temporada.

A Conspiração Filmes perdeu para a Zola, de José Henrique Fonseca, a produção do Vai que Cola, nesta 2ª temporada do humorístico. Estreia em setembro, no Multishow.

O valor do abecê. E Pedacinho de Chão, a novela das 6 da Globo, vai semeando alfabetização. No capítulo de quarta, Zelão (Irandhir Santos) quer saber de Juliana (Bruna Linzmeyer) por que ela não lhe responde suas cartas. A professora então explica que ali só há garranchos, ele não sabe escrever. Mas diz que terá muito prazer em ensiná-lo.