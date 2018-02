Globo grava '2 Irmãos' em janeiro, no AM

Tá no Ar: a TV na TV, programa de Marcius Melhem, Marcelo Adnet e Maurício Farias na Globo, volta a ser gravado na segunda metade de outubro, para ir ao ar em janeiro.

Todos os mimos foram colocados à disposição de Jô Soares para sua volta ao trabalho na TV Globo, na tarde de hoje. Cláudia Leitte, jurada do The Voice Brasil - que tem nova temporada começando no dia 18 - é a grife do dia no time de entrevistados.

O corpo esquartejado encontrado em Higienópolis, este ano, já está na lista de casos reunidos pela 2ª temporada da série de realidade policial DH - Divisão de Homicídios, que estreia dia 5 de outubro, no canal Investigação Discovery. Serão oito episódios distribuídos entre São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul.

Cao Hamburger participa de um dos eventos abertos ao público, no contexto do Castelo Rá-Tim-Bum, no calendário do curso Memória Televisiva e História da Telenovela Brasileira, que Julio Cesar Fernandes ministra no MIS a partir desta quarta. As inscrições valem pelo site do MIS.

A história da TV Excelsior, emissora que criou as primeiras noções de profissionalização de TV no Brasil, também faz parte do curso no MIS. O encontro contará com participação de Álvaro de Moya, que foi diretor na Excelsior, da atriz Vida Alves e do pesquisador Elmo Francfort.

O Video Music Awards (VMA), premiação da MTV, atingiu algo em torno de 306 mil brasileiros, segundo as contas do Ibope, e deu à emissora o 2º lugar de audiência entre jovens de 18 a 24 anos.

Ainda sobre o VMA, eis uma soma espantosa: a apresentação de Beyoncé e a presença de Blu Ivy e Jay-Z no palco renderam 11.600 posts por minuto no Twitter.

Paulão no espelho. No último episódio de A Grande Família, o Paulão original, Evandro Mesquita, será vivido por Alexandre Borges em um novo seriado da Globo, inspirado pela família Silva e vizinhança, como reza o enredo final. E já vai ao ar nesta quinta-feira.