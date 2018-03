Globo faz pouco caso da cobertura da F-Indy em SP Todas as redes estão devidamente credenciadas, afirma a Band. Mas não se assuste se a Fórmula Indy virar só uma prova de automobilismo que congestionou a Marginal Tietê, na Globo. Parceira da Band no futebol, a Globo não dará bola para a volta da Fórmula Indy ao Brasil, no próximo domingo, em etapa em São Paulo, com transmissão exclusiva da Bandeirantes.