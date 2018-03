Globo fatura R$ 7 bilhões em 2009 Dos quase R$ 10,5 bilhões que a TV aberta faturou com receita publicitária em 2009, 73,5%, cerca de R$ 7 bilhões ficaram com a Globo. O dado faz parte de uma prévia, à qual o Estado teve acesso, do levantamento do Projeto Inter-Meios, que calcula o investimento publicitário de mídia no País. O levantamento completo, que deve ser lançado nos próximos dias, atual parceira da Record não acabou? Sim, mas ao encerrar o acordo, Silvio Santos garantiu em contrato mais duas ou três produções mexicanas em seu estoque. A dúvida no SBT é se a novidade, que entrará no ar na faixa das 16 horas, é apenas um teste de horário para novelas nacionais ou uma real ameaça para a produção de dramaturgia do canal, que ainda luta pela média sonhada de audiência. aponta também que desses R$ 10,5 bilhões (receita publicitária líquida, já com os devidos descontos), 10,1% ficaram com a Record (a segunda em faturamento no ano passado), seguida por SBT, com 8,7%; Band, com 4,9%; e RedeTV!, com 1,9%. As demais emissoras dividiram o restante, que representa 0,9%.