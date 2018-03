Globo exibe coprodução francesa

, produção sobre cães policiais, nascida na esteira do Águias da Cidade, já está em fase de edição no QG da produtora Mixer. O destino é o mesmo canal, Discovery, que parte para a 3.ª temporada do Águias.

O canal OFF terá seu Dia Internacional da Mulher. A data será celebrada a partir das 17 h do dia 8, com uma maratona de cinco horas de documentários internacionais sobre histórias de superação e similares.

'My Name Uncle' é o destaque do OFF no Dia da Mulher. O programa acompanha o trabalho de uma escolinha de surfe que leva mais que a prática da modalidade a meninas de um orfanato na Índia, país onde o sistema oprime o gênero feminino.

André Abujamra continua no comando da banda do Agora É Tarde. Na temporada deste ano, Rafinha Bastos mantém ao seu lado Marcelo Mansfield e Gustavo Mendes, a Dilma.

'Mario Lago', documentário inédito na TV, de Marco Abujamra e Markão Oliveira, compõe a programação que inaugura nova grade no Canal Brasil, a partir de março. De segunda a domingo, a faixa das 22 h será sempre dedicada a um filme.

E o canal Sony abre o sinal para toda a base de assinantes da Sky, Vivo e Oi, de amanhã até 6 de março. O "brinde" tem dois focos: a estreia do novo The Voice, domingo, às 22h30, e de How to Get Away With Murder, dia 5, às 21h30.

Cao Hamburger fala hoje sobre as fronteiras na criação de narrativas para crianças, sobre crianças e para adultos, durante o RioContentMarket, no Rio.

A ESPN acertou os direitos de transmissão de jogos exclusivos do Campeonato Italiano. Daí a volta de Juventus, Milan, Roma, Napoli, Inter de Milão e outros clubes aos canais da grife. Começa amanhã, com Chievo x Milan, às 16h45.

Só bastidor. Antagonistas em Babilônia, nova novela das 9, de Gilberto Braga, Ricardo Linhares e João Ximenes Braga, Camila Pitanga e Adriana Esteves honram o afeto só nos bastidores das gravações. Adriana será Inês, vilã recalcada, e Camila, Regina, a boa-praça.